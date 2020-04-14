التنمية المحلية تتابع مع المحافظات استمرار تجهيزات منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قاسم: التأكيد على المحافظات بارتداء العمال للكمامات الواقية في المشروعات المختلفة

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن الوزارة تتابع مع المحافظين استمرار اتخاذ اللازم نحو تجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بأماكن انتظار للمستحقين لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي، علاوة على التوجيه باتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية لهم وتنظيم الدخول والخروج أثناء عملية الصرف.

وأضاف قاسم، لـ" الشروق"، أن نواب المحافظين وسكرتير عموم المحافظات ووحدات الإدارة المحلية التنفيذية يقوموا بدور فعال في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضتها الدولة على كافة المحافظات، علاوة على تواجدهم الميداني للتأكد من تنفيذ تلك الإجراءات على الأرض.

وأشار إلى أن الوزارة طالبت المحافظين بمراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بكل محافظة، لافتا إلى التوجيه بتنظيم عملية صرف مستحقات المعاشات من خلال تجهيز مكاتب البريد والمدارس وتوفير متطوعين يقومون بعملية تنظيم عملية الصرف والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للمواطنين.

ونوه بأن الوزارة تتابع مع المحافظات عمل اللجنة التي تم تشكيلها من مسئولي المحافظة والجهات المعنية بها ومديرية الصحة للمرور الدوري على كافة المستشفيات للتأكيد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والاطمئنان على سلامة الأطباء وأطقم التمرين وباقي أعضاء المنظومة الصحية.

ولفت إلى أنه تم التواصل مع المحافظين للاستمرار في توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات بالمحافظات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من كافة الجوانب، مطالبا المحافظين بالمرور بشكل مستمر على كافة المنشآت الصناعية والسياحية بكل محافظة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بتلك المنشآت واستمرار عجلة العمل والإنتاج.

وتابع: "تم التاكيد على ارتداء العاملين للكمامات الواقية وكافة مهمات الوقاية الشخصية داخل تلك المنشآت، والتأكد من قيام أصحاب الأعمال باتخاذ الاجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لاستمرار عجلة الاقتصاد المصري بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر".