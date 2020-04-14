«الطاقة الذرية» تعقم 1245 مترا مكعبا من المنتجات الطبية والأعشاب

• توفير 99 مولد تكنسيوم و111 عبوة يود سائل مشع لمكافحة فيروس كورونا

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك متابعة مستمرة لكل الهيئات والشركات التابعة للوزارة؛ للوقوف على مستجدات تنفيذ الأعمال على أكمل وجه، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستعرضت هيئة الطاقة الذرية تقريراً يوضح أن الهيئة قامت بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين بالجهات الإدراية للدولة إلى الحد الأدنى، مع مراعاة كل الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية المعمول بها طبقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وأفاد التقرير باستمرار الهيئة في تقديم الخدمات اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة بصورة منتظمة ولاسيما القطاع الصحي، مع الاستمرار في دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والتصديرية حتى لا تتأثر تلك الصناعات خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد وذلك بصفتها الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم تلك الخدمات في مصر.

وأشار التقرير إلى قيام خبراء الكشف الإشعاعي بالهيئة بالتواجد بشكل دائم ومستمر في كل منافذ الدولة البحرية والجوية للتأكد من خلو الواردات من أي تلوث إشعاعي قد يؤثر على البيئة المصرية وصحة المواطن المصري.

كما تقدم الهيئة خدماتها من إنتاج وتوريد النظائر المشعة الطبية لأكثر من 88 مركز طب نووي ومستشفيات أورام حكومية أو خاصة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، فيما قامت الهيئة خلال الفترة القصيرة الماضية بتوفير 99 مولد تكنسيوم و111 عبوة يود سائل مشع لتلك الجهات في مصر.

وفي إطار دعم هيئة الطاقة الذرية لتوفير مستلزمات طبية معقمة بأفضل وسائل التعقيم للمواطن المصري ودعم الصادرات المصرية من المستلزمات الطبية وكذلك المواد الغذائية مثل التوابل والأعشاب، قامت الهيئة بتعقيم ما يقرب من 1245 مترا مكعبا من المنتجات الطبية والأعشاب في الفترة من 18 مارس الماضي حتى 13 أبريل الجاري.

وأكد التقرير على استمرار الهيئة في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي وحماية البيئة المصرية وتسخير كل إمكانياتها العلمية والبشرية التي تراكمت لأكثر من 60 عاما من أجل أمن ورفاهية المواطن والدولة.