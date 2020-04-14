أكد سيد مرعي وكيل اللاعبين، ووكيل الزمالك في صفقة عبدالله السعيد، أن أحمد فتحي لاعب الأهلي المنضم حديثا لبيراميدز، كان قريبا من التوقيع للأبيض، إلا أن ساعتين كانتا سببا في تعطيل إتمام الصفقة.

وقال سيد مرعي خلال حديثه مع قناة "أون تايم سبورت" عن توقيع السعيد للزمالك واقتراب فتحي من التوقيع للأهلي:«زرت أحمد فتحي في منزله وشرحت له الوضع، وقال لي "هل عبدالله وقع؟ "، قلت له ليس لك دخل بعبدالله».

وأَضاف:«كلمه بعد ذلك مرتضى منصور، وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف، واتفقنا على كل شئ، والفارق بين فتحي وبين الزمالك كان ساعتين فقط».

وشرح مرعي كيف كان فتحي على بعد ساعتين فقط من التوقيع الزمالك وقال:«فتحي كان يصور إعلانا قبل كأس العالم في التحرير، وأرسل لنا ممدوح عيد وكيله وجلس مع أحمد مرتضى وقال له هل بالفعل سيد مرعي لديه تفويض بالتعاقد مع فتحي بهذا المبلغ؟».

وواصل:«أمير مرتضى رد عليه وقال له نعم بالفعل لديه تفويض، وكان عرض الزمالك على فتحي 30 مليون في موسمين، بواقع 15 مليونا بالموسم الواحد».

وأكمل:«تدخل تركي آل الشيخ ترك بناء على اتصالات من المسؤولين بالنادي الأهلي، والساعة الرابعة فجرا جدد فتحي للأهلي في أحد فنادق القاهرة، ولم يوقع للزمالك».

جدير بالذكر أن أحمد فتحي وقع لنادي بيراميدز قبل أيام على أن ينتقل له قادما من الأهلي بعد نهاية هذا الموسم.