الكرملين: بوتين بصحة جيدة وأنهى للتو اجتماعا حول المسائل الاقتصادية

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحة جيدة، وأنهى للتو جلسة متعلقة بالقضايا الاقتصادية.

وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء ردا على سؤال لوكالة أنباء "سبوتنيك" حول صحة الرئيس الروسي: "كل شيئ على مايرام، لقد أنهي للتو اجتماعا بشأن المسائل الاقتصادية".

وكان الرئيس الروسي دعا خلال خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في وقت سابق من اليوم إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال بوتين، خلال اجتماع لقادة الاتحاد الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان: "إنه في بعض البلدان يتم اتخاذ تدابير طارئة بحق، ولكن لا يمكن التغلب على الفيروس إلا من خلال تضافر جهود المجتمع الدولي".

وأضاف أن الجائحة تؤثر بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة في جميع أنحاء العالم، فقد أثرت كورونا على الاقتصاد والمجال الاجتماعي، حيث انخفض تنقل السكان وتراجعت التجارة وباتت أسواق المواد الأساسية عرضة للتقلبات".