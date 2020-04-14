أشرف صبحي: نجهز برنامج لإعداد المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، عن تجهيز برنامج خاص لإعداد المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تأجيلها؛ للحفاظ على مستواهم حتى الموعد الجديد للبطولة.

وقال صبحي في تصريحات إذاعية عبر إذاعة «شعبي إف إم»: «اجتمعت مع هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية لوضع خريطة لإعداد المشاركين في أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها حتى لا يضيع المجهود المبذول معهم خلال العامين الماضيين».

وأضاف وزير الشباب والرياضة: «الحكومة المصرية انتظرت حتى الفرصة الأخيرة لاتخاذ قرار إيقاف النشاط الرياضي».

وتابع: «الأمر تم تدريجيًا، كما أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم دعم إيقاف الدوريات في كل العالم مقابل صحة البشر وأن الرياضة عبارة عن استثمار و العالم كله تأثر إقتصاديا من الأزمة الحالية».