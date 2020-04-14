التضامن: صرف 93% من معاشات أبريل

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة صرف المعاشات في جميع أنحاء الجمهورية لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ حيث تستمر غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص فى متابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم.

وأشارت غرفة العمليات في تقرير لها إلى انتظام عملية الصرف للفئات التي تخلفت عن الأيام المحددة لها وفق خطة الصرف التى أعلنتها وزارة التضامن مطلع الشهر الحالى؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء أمس الاثنين 13 إبريل، 6.946 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 9.896 مليار جنيه، لتصبح نسبة المنصرف ما يزيد عن 93% من إجمالي قيمة معاشات المستهدف صرفها بالخطة الجديدة لشهر إبريل.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعى 767 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 1.268 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ( A.T.M) 2.835 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 3.335 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.344 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 5.291 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

يذكر أن وزيرة التضامن كانت قد قررت السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يجب إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضا.