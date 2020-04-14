عزل 3 عمارات سكنية بحي النويري في الفيوم بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا

قررت الجهات المعنية بمحافظة الفيوم، ممثلة فى مديرية الصحة والأجهزة الأمنية، اتخاذ عدة إجراءات احترازية، شملت فرض الحظر المنزلي على 3 عمارات سكنية من المخالطين للحالات الإيجابية بكورونا، لحين انتهاء مدة حضانة الفيروس.

ومن جانبها، طهرت الوحدة المحلية في الفيوم، الشوارع والميادين العامة، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائى، بتشديد العزل المنزلى على المساكن التى ظهرت بها حالات إيجابية والتى بها حالات اشتباه أو تم إيدعها بالعزل وكذلك تطهير وتعقيم محيط هذه المنازل مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع المؤسسات والمصالح الحكومية بمختلف مدن وقرى المحافظة.