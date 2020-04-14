موسكو: 7 آلاف مصاب بفيروس كورونا في المدينة يتلقون العلاج بالمنازل

أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية أنستاسيا راكوفا أن نحو 7 آلاف من المصابين بفيروس "كورونا" في المدينة يتلقون العلاج في المنازل.

وقالت راكوفا، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "إن موسكو تعمل منذ ثلاثة أسابيع بنظام يسمح للحالات الطفيفة بالخضوع للعلاج في المنزل، ويبلغ عدد هؤلاء المرضى نحو 7 آلاف حاليا".

وأضافت: "لقد تعافى خلال الفترة الماضية حوالي 500 شخص بالكامل جراء العلاج في المنزل، في حين يبقى عدد ضئيل للغاية من هذه الفئة حالتهم متدهورة"، لافتة إلى أن الخاضعين للعلاج بالمنزل يتمتعون بإمكانية الحصول على استشارات طبية مرئية.

يُذكر أن إجمالي الإصابات بكورونا في العاصمة الروسية موسكو بلغ اليوم أكثر من 13 ألفا، كما أن سلطات المدينة أعلنت عن تحويل 21 مستشفى في غضون 10 أيام لاستقبال مرضى كورونا بطاقة 21 ألف سرير على الأقل.