وزير الاتصالات: البنية المعلوماتية قادرة على استيعاب الأحمال رغم ضخامتها

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البيئة المعلوماتية تشهد أحمالًا وإقبالًا غير عاديًا، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن نسب الدخول على الإنترنت زادت عالميًا بنسبة 75%.

وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء امس الاثنين، أن البينة المعلوماتية المصرية شهدت رفع كفاءة ضخم عام 2019 مكنها من استيعاب الأحمال غير المتوقعة وغير المخطط لها التي تشهدها حاليًا، مؤكدًا: «البنية المعلوماتية قادرة على استيعاب الأحمال رغم ضخامتها ورغم كثافتها».

وأوضح أن آخر اختبار للبنية المعلوماتية، منذ أسبوعين، مع امتحانات المرحلة الثانوية التي أُجريت لأكثر من 600 ألف طالب على شبكة الإنترنت دون أي مشكلة، مشيرًا إلى أن البطء في شبكة الإنترنت ليس بالضرورة أن يكون مرتبطًا بالشبكة المحلية.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن البطء قد يكون؛ بسبب المواقع التي يتم الدخول عليها كالمواقع العالمية للأفلام والمواد الترفيهية والأخبار والخاصة بفيروس كورونا والتعليم عن بعد والتدريب، ذاكرًا أن هذه المواقع تشهد إقبالًا من كل دول العالم.