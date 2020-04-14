«حواديت دوت كوم» على مائدة الإفطار بشبكة الشباب والرياضة في رمضان

انتهت الإذاعية دعاء صبحي، من تسجيل مجموعة حلقات لبرنامجها الرمضاني "حواديت دوت كوم"، وذلك في إطار شبكة الشباب والرياضة لخريطة شهر رمضان المقبل.

البرنامج الذي يذاع في السابعة مساء ضمن فترة ما بعد الإفطار ينتمي لنوعية البرامج الكوميدية الخفيفة، حيث تتناول حلقاته أغرب الحكايات، التي تثير الدهشة وقد تثير أيضا أحاديث لا تخلو من السخرية بين مقدمة البرنامج وضيفتها الدائمة الكاتبة أماني مأمون.

وكشفت دعاء صبحي عن أول ثلاثة حلقات تم تسجيلها، والتي تتناول فيها عادات مرتبط مرتبطة بالشهر الكريم والطقوس التي يحرص عليها شعوب العالم في أيام وليالي رمضان، كما تتناول أهم وأغرب الأكلات على المائدة الرمضانية في مختلف دول العالم.

وأضافت أن البرنامج يتطرق إلى طرائف بشكل عام، ومنها ما يدور في عالم المزادات، والتي بيعت فيها أشياء صغيرة أو تافهة بأرقام خيالية، كذلك تستعرض حكايات من كواليس الأوساط الرياضية، وعادات نجوم الساحرة المستديرة كرة القدم، وطقوسهم قبل وبعد المباريات، وأسرار غريبة في حياة زعماء الدول على مر التاريخ، وقصص عن قوانين غريبة والبعض منها لا يزال مستخدما في بعد بلدان العالم.

برنامج "حواديت دوت كوم" إعداد أيمن فريد وهندسة إذاعية لإيهاب زكريا.