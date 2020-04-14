 نجوم التزلج على الجليد الفني يقدمون الدعم للقطاع الطبي بسبب كورونا - بوابة الشروق
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نجوم التزلج على الجليد الفني يقدمون الدعم للقطاع الطبي بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 12:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 12:07 م

قرر العشرات من نجوم التزلج الفني على الجليد من تسع دول مختلفة، تقديم الدعم للعاملين في القطاع الطبي، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك عبر المشاركة في حدث خيري يقام يوم الجمعة المقبل.

ويشارك في الحدث أبطال عالميون وأولمبيون مثل سكوت هاميلتون وميشيل كوان وبراين بويتانو من الولايات المتحدة وكورت براونينج من كندا وإيكاترينا جورديفا وإفجيني بلوشينكو من روسيا.

ويعرض المشاركون مقاطع فيديو ترفيهية تظهرهم على الجليد وكذلك خارج إطار المنافسات، ويستعرضون فيها كيفية تأقلمهم مع إجراءات العزل والقيود المفروضة في مختلف الدول للحد من انتشار العدوى.

ويهدف الحدث إلى جمع الأموال لصالح منظمة "أمريكيرس" غير الربحية التي تقدم الملابس الواقية والمستلزمات الأخرى للعاملين في القطاع الطبي حول العالم.

وسيجرى بث فعاليات الحدث ومدته ساعة واحدة على الموقع الالكتروني الخاص به وكذلك عبر قنوات مؤسسة أمريكاريس بمواقع التواصل الاجتماعي.

 


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