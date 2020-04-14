كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، لمتابعة الحالة العامة بقرية منشية نيازي التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، ومدى دقة وسلامة كافة التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم وضع مجموعة من الأسر في القرية تحت الحجر المنزلي، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وتابع نائب المحافظ توفير كافة الاحتياجات لتلك الاسر من المواد الغذائية، حيث تم تجهيز عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقري تحت الحجر الصحي، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتأكد نائب المحافظ خلال زيارته للقرية من تواجد كافة الخدمات والاحتياجات ومدى توافرها للأهالي، من خدمات أمنية وصحية وتموينية وخدمات التضامن الاجتماعي، وكذلك استعدادات العيادة المتنقلة وجاهزيتها بالأدوية، كما تابع اعمال التطهير والتعقيم بالقرية.

وتم توزيع ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية مقدمة من بنك الطعام، و١١٠٦ كيلوجرام لحوم، كما تم مراجعة مخزون السلع التموينية لدي البدال التمويني، ومراجعة حصة الدقيق للمخبزين بالقرية، وتم إجراء مناورة إسعاف بطلب إسعاف لنقل مصاب في حادث تصادم عند مدخل القرية، حيث أشاد النائب بسرعة وجاهزية رجال الإسعاف، الذين حضروا في خلال 3 دقائق من بعد زمن الإبلاغ.

وأكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يضع سلامة وأمان المواطنين، في أولى اهتماماته، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أياً من مواطني المحافظة بشكل عام، ومواطني قرية منشية نيازي، بشكل خاص، وذلك خلال مدة الحجر المنزلي، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وهو إجراء تم إتباعه في عدة محافظات، وحقق نتائج إيجابية كثيرة.

وناشد نائب المحافظ أهالي القرية، الالتزام بتنفيذ حظر التنقل في المواعيد المقررة والحجر المنزلي داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم.

فيما واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تواصل تنفيذ حملات التطهير، والتعقيم والنظافة، طبقاً للتوجيهات الخاصة لرؤساء المدن، بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وأضاف أن ذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تجريها الدولة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

وأشار إلى أن الحملات أجرت أعمال التعقيم والتطهير بمستشفى المنيا العام وشارع الحسيني، وعدد من الميادين والشوارع منها ميدان بالاس وعمر أفندى.

كما نفذت أعمال تعقيم بعدد من المطرانيات والكنائس بمركز أبوقرقاص، فيما تواصل مراكز المحافظة متابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بفروع البنك الزراعي، ومكاتب البريد في اليوم الثاني على التوالي.