إندونيسيا تعرض على ألمانيا إقامة مركز صناعي في إقليم جاوة الوسطى

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عرض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على ألمانيا إقامة مركز صناعي في إقليم جاوة الوسطى، بحسب ما قاله مكتبه اليوم الأربعاء.

وقد عقد جوكو اجتماعا افتراضيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الثلاثاء لمناقشة التعاون في قطاعي الصحة والاقتصاد بالإضافة إلى التغير المناخي.

وقال جوكو لميركل إن إندونيسيا ترغب في أن تقيم ألمانيا مركز إنتاج وسلسلة إمداد عالمية في منطقة صناعية في باتانج بجاوة الوسطى.

وقال جوكو: "لقد عرضت على ألمانيا تطوير منطقة صناعية خاصة في منطقة باتانج الصناعية المتكاملة".

ويشار إلى أن ألمانيا تعد أكبر شريك تجاري لإندونيسيا في أوروبا.