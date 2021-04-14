تاتوم يقود سلتيكس للفوز على بليزيرز في دوري كرة السلة الأمريكي

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سجل جايسون تاتوم 32 نقطة من بينهم رمية ثلاثية حاسمة في اللحظات الأخيرة، ليقود فريق بوسطن سلتيكس للفوز على بورتلاند ترايل بليزيرز 116 / 115 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف جايلين براون 24 نقطة وكيمبا والكر 21 نقطة لفريق بوسطن، الذي حقق 6 انتصارات من آخر سبع مباريات.

في المقابل سجل داميان ليلارد 28 نقطة ومرر عشر تمريرات حاسمة لفريق بورتلاند، وأضاف كارميلو أنتوني 25 نقطة بعد أن شارك في المباراة من على مقاعد البدلاء.

يذكر أن هذه هي الخسارة الخامسة لفريق بليزيرز في آخر سبع مباريات.

وفي بقية المباريات التي أقيمت اليوم، فاز لوس أنجليس كليبرز على إنديانا بيسرز 126 / 115 ، وأتلانتا هوكس على تورنتو رابتورز108 / 103 ، ولوس أنجليس ليكرز على شارلوت هورنيتس 101 / 93.

كما فاز يوتا جاز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 106 / 96 ، وفينيكس صنز على ميامي هيت 106 / 86.