البرازيل تسجل نحو 4 آلاف وفاة وأكثر من 82 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 3808 وفيات و82186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 358 ألفا و425 حالة وفاة، فيما بلغ عدد إجمالي الإصابات 13 مليونا و599 ألفا و994 إصابة.

وكان إديرلون ريزيندي منسق برنامج المنظمة البرازيلية لطب الإنعاش، قد أعلن أن عدد المصابين بكورونا البالغين 39 عاما وما دونه في وحدات الرعاية المركزة ارتفع في مارس بشكل كبير ليتجاوز 11 ألفا، ليشكل 52.2 بالمئة من إجمالي المرضى في تلك الأقسام.

وكانت نسبة شاغلي أسرة الرعاية المشددة الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما 14.6 بالمئة في الأشهر الأولى لانتشار الفيروس، ونحو 45 بالمئة بين سبتمبر وفبراير.