الخارجية الروسية تُحضر لقمة بوتين وبايدن

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزارة تقوم بدورها بشأن التحضير للقاء بين الرئيسين الروسي فيلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.



وقالت المتحدثة - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء تعليقا على التحضير للقاء بين الرئيسين:" هذا من اختصاص إدارة الرئاسة كما نعلم، ونحن بالتأكيد نقوم بدورنا ضمن العمل".



يشار إلى أن بوتين، بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي بينهما، أمس الثلاثاء، عددا من القضايا، من بينها ضمان الأمن العالمي، والوضع الحالي للعلاقات الثنائية.



وخلال الاتصال، اقترح بايدن على بوتين عقد قمة بينهما خلال الأشهر المقبلة في بلد ثالث، وأعاد التأكيد على أهمية بناء علاقة مستقرة مع روسيا.