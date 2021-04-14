الداخلية الباكستانية: حظر حركة لبيك باكستان إثر احتجاجات عنيفة

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أكد وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد أن الحكومة قررت حظر حركة "لبيك باكستان" تحت قانون مكافحة الإرهاب وذلك إثر الاحتجاجات العنيفة التي قام بها نشطاء الحركة عبر البلاد بعد توقيف الأمن الباكستاني زعيمها سعد رضوي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية أن عناصر حركة "لبيك باكستان" ردت بغضب على اعتقال زعيمهم سعد رضوي في كبرى مدن باكستان وقطعوا العديد من مفترقات الطرق الرئيسية.

وقال وزير الداخلية شيخ رشيد في حديثه لوسائل الإعلام إن توصية حظر الحركة سيتم طرحها أمام مجلس الوزراء الفيدرالي للموافقة، مضيفا أن اثنين من رجال الشرطة قتلا وأصيب أكثر من 340 آخرين بجروح جراء الاحتجاجات.