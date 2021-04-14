«العربي الناصري» بالمنيا ينعي حادث تفحم أتوبيس الصعيد

نعي الحزب العربي الديمقراطي الناصري، شهداء الحادث المروع الذي شهدته محافظة أسيوط منذ قليل، حيث تفحم أتوبيس النقل العام، مما أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 10 آخرين.

ووجه الحزب، خالص تعازيه لأسر شهداء الطريق، مطالبًا بسرعة التحقيق في هذه الحادثة وتقديم من تسبب في ذلك للمحاكمة في أسرع وقت ممكن، مع تحمل شركة النقل كافة التعويضات اللازمة لأسر الشهداء والمصابين.

كما دعا الحزب إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح المواطنين المستقلين المتوفيين، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة ولأهلهم الصبر والسلوان، وأن ينعم بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن مصرع 16 شخصًا وإصابة أخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق "أسيوط - البحر الأحمر"، مضيفة أنه تم الدفع بـ31 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين ونقل الجثث المتفحمة.