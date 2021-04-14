صحة الشرقية: إغلاق 3 منشآت وإعدام أكثر من 39 طنا من الأغذية الفاسدة بالمحافظة



أغلقت مديرية الصحة بالشرقية مصنع آلبان ومخبزا ومخزنين، وأعدمت أكثر من 39 طنا من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بها والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين.



وأوضحت المديرية - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم إعداد حملات مكبرة بمركزي الحسينية وفاقوس من إدارة مراقبة الأغذية ومداهمة عدد من المنشآت الغذائية، والتي أسفرت عن ضبط مصنع لمنتجات الألبان ومخبز بلدي ومخزنين للمواد الغذائية يوجد بهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية وبداخلها حشرات زاحفة.



وأشارت إلى أنه تم ضبط أكثر من 39 طنا من الأغذية المخالفة لسوء التخزين ووجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم التحفظ عليها وإعدامها، كما تم سحب عينات من الأغذية وارسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها من عدمه.



وتم تحرير محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة وإحالتها للنيابة لتتولى التحقيق.