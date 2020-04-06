أوكرانيا تسجل 14553 إصابة جديدة و467 وفاة بفيروس كورونا

سجلت أوكرانيا 14 ألفا و553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونًا و887 ألفًا و338 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تضمنت 612 طفلًا و426 عاملًا في مجال الصحة.

وأضاف أنه تم تسجيل 467 حالة وفاة جديدة، في حين تماثل 12 ألفا و384 شخصًا للشفاء، فيما يتلقى 5063 مريضاً العلاج في المستشفيات.. مشيرا إلى أنه تم تسجيل أعلى معدل لإصابات كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في العاصمة كييف تليها منطقة خاركيف ثم لفيف.