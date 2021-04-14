 الدنمارك تتخلى عن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا - بوابة الشروق
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الدنمارك تتخلى عن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

كوبنهاجن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 2:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 2:34 م

أعلنت الدنمارك، اليوم الأربعاء، تخليها عن استخدام اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة "آسترازينيكا" البريطانية-السويدية في حملة التطعيم.

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