إيران: التحقق من رفع العقوبات لن يؤخر عودة الامتثال للاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لن تحتاج إلى الكثير من الوقت للتحقق من رفع العقوبات الأمريكية بشكل عملي وفعال، وفقا لتصريحات بثها التلفزيون الرسمي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن روحاني قوله فى التصريحات إنه إذا وافقت واشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي ورفعت عقوباتها عن إيران، فإن الجمهورية الإسلامية ستعود إلى الامتثال الكامل للاتفاق، بمجرد أن تتحقق من أن رفع العقوبات "سوف يتم عمليا وليس فقط بالكلمات".

وتأتي تصريحات روحاني بعد يوم من إعلان البرلمان الإيراني المتشدد أن الأمر سوف يستغرق ستة أشهر حتى تتحقق إيران من أن رفع العقوبات الأمريكية فعال وحقق الفوائد الاقتصادية المطلوبة.