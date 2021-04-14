محافظ الفيوم ومدير الأمن يتفقدان موقع انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية بطريق القاهرة - الفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في الساعات الأولى من صباح اليوم، يرافقه اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، واللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور، والسيد محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، موقع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية (سولار) بطريق القاهرة - الفيوم (بجوار بوابات الرسوم).

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه فور وقوع الحادث اشتعلت النيران بكابينة القيادة، لافتًا إلى السيطرة على الحريق، موضحًا أنه تم الدفع بـ٤ سيارات إسعاف لموقع الحادث، وكذا ٥ سيارات إطفاء، وعناصر الحماية المدنية.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن عدم وقوع إصابات أو وفيات جراء الحادث، لافتًا إلى التحفظ على قائد السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مشيرًا إلى أن المحافظ وجه رؤساء مركزي طامية وسنورس بالدفع بعدد من المعدات لإتمام عملية السيطرة على بقع السولار في موقع الحادث.

الجدير بالذكر أن مرور الفيوم قد قام بإجراء عدد من التحويلات المرورية لحين انتهاء أعمال إزالة بقع السولار من الطريق.







