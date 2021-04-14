مسؤول أمريكي يدعو القادة اللبنانيين لتشكيل حكومة قادرة على الإصلاح

دعا وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، اليوم الأربعاء، القادة اللبنانيين لإبداء المرونة الكافية لتشكيل حكومة راغبة وقادرة على الإصلاح الحقيقي.



ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، عن هيل قوله، خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، :"التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في الأحداث الجارية، أنا في لبنان اليوم بناء على طلبِ وزير الخارجية أنتوني بلينكن لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية المؤلمة التي تواجه لبنان ولإعادة التأكيد على التزام أميركا بالشعب اللبناني".



وأضاف: "أمريكا وشركاءها الدوليين قلقون للغاية ازاء الفشل الحاصل في إطلاق برنامج الإصلاح الحاسم الذي طالما طالب به الشعب اللبناني"، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة لبنان في ديسمبر عام 2019 ومرة أخرى في أغسطس عام 2020، وسمع آنذاك إجماعا واسع النطاق بين القادة اللبنانيين حول الحاجة، التي طال انتظارها، إلى تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وحوكمة رشيدة.



وتابع :"حتى اليوم لم يحرز سوى تقدم ضئيل جدًا، وفي الوقت نفسه، يعاني ملايين اللبنانيين بالإضافة الى الجائحة، من مصاعب اقتصادية واجتماعية، إنه تتويج لعقود من سوء الإدارة والفساد وفشل القادة اللبنانيين في وضع مصالح البلاد في المقام الأول، سيكون لدي المزيد لأقوله عند اختتام اجتماعاتي غدا".



وأكد أن "أمريكا والمجتمع الدولي مستعدان للمساعدة، ولكن لا يمكننا أن نفعل شيئا ذا مغزى دون الشريك اللبناني".



وختم: "حان الوقت لكي ندعو القادة اللبنانيين إلى إبداء المرونة الكافية لتشكيل حكومة راغبة وقادرة على الإصلاح الحقيقي والأساسي، هذا هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. كما أنها ليست سوى خطوة أولى وستكون هناك حاجة الى تحقيق تعاون مستدام إذا كنا سنرى اعتماد وتنفيذ إصلاحات شفافة".



على الصعيد نفسه، استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم في "بيت الوسط هيل ترافقه السفيرة الأمريكية في لبنان دورثي شيا، وبحثا اخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.