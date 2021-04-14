قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، إن البعض يقوم بتناول المياه الباردة بكثرة أثناء الإفطار، بسبب الشعور بالعطش الكبير أثناء الصيام ، وهذا الأمر خاطئ تمامًا.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «حياتك صحتك» الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الصائم لكي لا يشعر بالعطش أثناء الصيام، فعليه أن يتناول كوبين المياه كل ساعتين أثناء فترة الافطار، لأن تناول المياه الباردة بكثرة أثناء الافطار يؤدي إلى «قفش» البطن، ولن يستطيع الصائم أن يأكل.

وشدد على ضرورة تناول العصائر أثناء الإفطار بدون سكر، ويفضل تناول المياه والسلطات التي تحتوي على مياه مثل السلطات والخضروات، مضيفًا أن بعض الأطعمة لا تؤدي إلى الشعور بالعطش مثل الخيار والسلطات التي تحتوي على الخيار.

وذكر أن الخيار يقوم بتخزين المياه بكثرة، مشيرًا إلى أن تناول المياه بكثرة أثناء الإفطار أمر خاطئ.

ولفت إلى ان المخلل يحتوي على ملح كثير جدًا، وهذا يؤدي إلى الشعور بالعطش على مدار اليوم، خاصة أثناء فترة الصيام، ذاكرًا أن المخلل يؤدي إلى ارتفاع الضغط، خاصة لمن يعاني من الضغط المرتفع، ولهذا يفضل الابتعاد عن المخللات.

وأوضح أن تناول العرق سوس والمشروبات ليست بديلة لشرب المياه، مشيرًا إلى أن العرق سوس يؤدي إلى رفع الضغط، ولهذا محظور على مرضى الضغط العالي تناول العرق سوس، ومن لديه ضغط منخفض، من الممكن أن يتناول العرق سوس لرفع الضغط.

وأشار إلى أن الصيام عليه أن يتناول 12 كوبا من المياه خلال فترة الإفطار بشكل متدرج، حتى لا نشعر بالعطش أثناء الصيام، معقبًا: «اللي كان بنشربه طوال اليوم ، هنشربه خلال فترة الإفطار».



