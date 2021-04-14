سوريا تدين تقرير فريق المحققين باستخدام السلاح الكيماوي في سراقب

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أدانت الحكومة السورية تقرير فريق التحقيق في القصف الكيمائي الذي استهدف مدينة سراقب بريف إدلب في بداية شهر فبراير عام 2018.

وقالت وزاوة الخارجية السورية في بيان لها بث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة "تدين بأشد العبارات ما جاء في التقرير وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وتنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة سراقب أو في أي مدينة أو قرية سوريا أخرى".

وقالت الخارجية السورية إن " تقرير ما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية" حول حادثة سراقب المزعومة: تضمن التقرير استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تُضاف إلى فضيحة تقرير "بعثة تقصي الحقائق" المزور حول حادثة دوما (2018).

واعتبر فريق المحققين المكلفين تحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية أن " مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية السورية "ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل".

وأوضح التقرير أن "البرميل انفجر ناشراً غاز الكلور على مسافة واسعة، ما أصاب 12 شخصا ".

وتنفي الحكومة السورية أن تكون ضالعة في هجمات كيماوية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم العام 2013.