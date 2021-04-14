بريطانيا تعتزم الرد على الدعوى القضائية الأوروبية بحلول منتصف مايو



أكد ناطق باسم الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة سوف ترد على الدعوى القضائية المقدمة من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.



وقال الناطق لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) اليوم: "تماشيا مع (المواقف) السابقة التي تسمح على نحو نموذجي بشهرين للرد على الدعاوى من هذا النوع، اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على أننا سوف نرد على خطاب الإخطار الرسمي بحلول منتصف أيار/مايو".



وأضاف: "لقد كنا واضحين أن الإجراءات التي اتخذت قانونية وفي إطار التنفيذ التقدمي وحسن النية لبروتوكول أيرلندا الشمالية".



ويأتي بعد تواتر تقارير أشارت إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد كتبت إلى المفوضية الأوروبية تطلب تمديدا لمدة شهر للرد على الدعوى القضائية.



كانت بروكسل أطلقت الشهر الماضي دعوى ضد لندن بعدما مددت بشكل أحادي فترة انتقالية لبروتوكول رئيسي لتخفيف الصعوبات المتعلقة بالسلع الغذائية من بقية المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشمالية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



أرسلت مكتب المفوضية الأوروبية رسالتين إلى لندن، إحداهما فعلت الخطوة الأولى بإجراءات الانتهاك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والأخرى توضح الشكوى بشأن انتهاك اتفاق الخروج من التكتل.



وكان الموعد الانتقالي للبروتوكول الرئيسي مقررا أن ينقضي في نهاية مارس، غير أن بريطانيا مددته بشكل أحادي حتى أكتوبر.