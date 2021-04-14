رئيس الوزراء الهندي يشيد بدور الأردن في تعزيز السلام بغرب آسيا

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالدور الرئيسي الذي قامت به الأردن في تعزيز السلام في غرب آسيا، لافتا إلى أن الأردن برز كصوت قوي ورمز عالمي للاعتدال في منطقة مهمة من العالم.

وأكد مودي - خلال رسالة مسجلة بالفيديو، وجهها للملك عبدالله الثاني والأردنيين بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية أن الهند والأردن متحدان في الإيمان بأن الاعتدال والتعايش السلمي ضروريان لتحقيق السلام والازدهار، وأنهما سيواصلان السير جنبًا إلى جنب في جهودهما المشتركة من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأشار إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الملك عبدالله الثاني إلى الهند عام 2018، والتي كرر خلالها رسالة عَمّان لعام 2004 من أجل التسامح والوحدة واحترام الكرامة الإنسانية، ومن أجل تعزيز السلام والأمن الإقليميين.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي في الرسالة عن أسمى آيات التهاني والتبريك على ما حققه الأردن من نمو مستدام وشامل وتطورات ملحوظة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جهته، عبر سفير الهند لدى المملكة أنور حليم، عن أطيب تمنياته لحكومة وشعب الأردن، معربا عن أمله في أن يتحقق تعزيز العلاقات الوثيقة ومتعددة الأوجه بين البلدين، وأن تصل إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة، في ظل القيادة الحكيمة للبلدين.