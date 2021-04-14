الأوقاف الأردنية تدين اقتحام مآذن الأقصى وتعطيل السماعات

أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، الاقتحامات التي نفذتها شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، وقطع الاتصال عن سماعات المسجد لمنع رفع الأذان.

واستنكر الخلايلة، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، تهديد موظفي أوقاف القدس الذين عبروا عن استهجانهم لهذه الإجراءات المستفزة، والتي بلغت حد تهديد مدير عام أوقاف القدس الشريف الشيخ عزام الخطيب بالاعتقال، والتي تعد سابقة خطيرة، خصوصا أنها متزامنة مع أول أيام رمضان، ضاربة شرطة الاحتلال بعرض الحائط مشاعر المسلمين ومتجاوزة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، محذرا من استمرار مثل هذه الاستفزازات لمشاعر المسلمين.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً، إنما هو بأمر الله حقٌ خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه من أحد وهو غير قابل للقسمة ولا التشارك من أدنى أرضه إلى أعلى سمائه بوصاية هاشمية مباركة ترعى موظفيه ومرابطيه ومصلياته وساحاته.