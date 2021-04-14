كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، سبب تراجعها عن الاشتراك في مسلسل «حرب أهلية»، الذي كان من المقرر تقديمه مع الفنانة يسرا في رمضان الجاري.

وقالت، في حوار ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبه عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، إنها لم تُستبعد من المسلسل من قبل أحد، معلقة: «فيه ظروف معينة من ناحيتهم ما خلت العمل يتم»، على حد تعبيرها.

وحول رأيها في تأدية أروى جودة للدور الذي كان من المقرر أن تقدمه في المسلسل، أضافت أنها تحب أروى، مؤكدة أنها لم تكن تعرف الشخصية التي أخذت مكانها بعد رفضها الدور.

وردت الفنانة اللبنانية على سؤال «العرافة» حول سبب تهربها من المنتج أحمد السبكي، قائلة: «قسمة ونصيب.. حبيبي وبموت فيه».

وكشفت سبب عدم عملها مع أحمد السبكي حتى الآن رغم إصرار الأخير عليها بطرح العديد من الأدوار، قائلة إنه سيحصل وتعمل معه، لكن الظروف الماضية لم تكن مناسبة.