خبير يلمح إلى إمكانية استمرار الحكومة التشيكية في الحكم دون أغلبية

أشار خبير سياسي إلى أن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش قد يتمكن من الاستمرار في الحكم بدون أغلبية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية التي تحل بعد أقل من ستة أشهر.

من المقرر إجراء انتخابات برلمانية دورية في أوائل تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

ومن غير المرجح أن ينهار مجلس الوزراء رغم إلغاء الحزب الشيوعي اتفاق منح الموافقة الضمنية له أمس الثلاثاء.

وقال المحلل السياسي لاديسلاف مركلاس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، إنه من المرجح أن تبقى الحكومة كما هي حتى نهاية فترتها رغم عدم وجود أغلبية.

وقال إن المعارضة مترددة في الدعوة إلى تصويت بحجب الثقة عن بابيش، لأن هذه الخطوة قد تعزز الرئيس ميلوس زيمان، الذي يُنظر إليه باعتباره مؤيدا لروسيا ويمكن أن يستخدم الأزمة لتحقيق أغراضه الخاصة.

وذكر مركلاس أن هذا قد يعني السماح للشركات الروسية بالمشاركة في التوسيع المخطط لمحطة دوكوفاني للطاقة النووية، على سبيل المثال.

وفسر إلغاء الشيوعيين لاتفاقية عمرها ثلاث سنوات على أنها محاولة لتعزيز سلطتهم، قائلا إن الحزب قد يعتقد أنه يمكن أن يظل في البرلمان إذا نأى بنفسه عن الحكومة.

وأوضح مركلاس أن إجراء انتخابات مبكرة أمر غير مرجح، وأشار إلى أن جمهورية التشيك ليس لديها قانون انتخابي ساري المفعول بعد حكم للمحكمة الدستورية. وما زال يجري العمل على تعديل في البرلمان.