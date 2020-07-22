تايلاند تسجل 1335 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت تايلاند 1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد 32 ألفا و910 حالات.

وأفاد مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - بأن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 97 وفاة.

كان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.