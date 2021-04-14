الصحة: 3 أطفال الحد الأقصى للأسرة الواحدة في مصر عمليا

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشؤون لسكان، إن قرار الإنجاب يتم اتخاذه بالشراكة بين الرجل والمرأة، ذاكرًا أنه في بعض الأحيان يتدخل في القرار أفراد العائلة.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن إنجاب الأطفال في بعض المجتمعات خاضع للأعراف، موضحًا أن حملات التوعيى التي تدشنها الوزارة تكون موجهة للرجل والمرأة على حد سواء.

وذكر أن المرأة ليست وحدها المسؤولة عن قرار الإنجاب وإنما يشاركها في ذلك الرجل الذي يقرر وفقًا لقدراته المالية، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لعدد الأطفال علميًا في الأسرة بمصر 3 فقط.

وأوضح أنه وفقًا للدراسات العلمية فترتيب الطفل فيالأسرة يرتبط بالصحة، لافتًا إلى أن الطفل الثالث أو الرابع عرضة لأن يكون معدل الذكاء الخاص بهم أقل، فضلًا عن أنهم يكونون أكثر عرضة للحوادث داخل المنزل، والأقل في التعليم مقارنة بالأطفال الأوائل بالأسرة.

ولفت إلى أنه كلما زاد ترتيب الطفل في الأسرة كلما كانت مخرجاته أقل، قائلًا إن الاستراتيجية القومية لمواجهة الزيادة السكانية موجودة بالفعل ولكن تفتقد إلى التنسيق الكامل بين الجهات لتعمل سويًا وبتناغم.

وأشار إلى عدم وجود منظومة تدير البرنامج السكاني في مصر إلى الآن، مؤكدًا أنه سيكون هناك إدارة لملف السكان في مصربتناغم شديد ليحقق المستدف منه، خاصة وأنه يوجد محافظات مثالية في التعامل مع حملات تنظيم الأسرة كبورسعيد والإسكندرية ودمياط والقاهرة.

