70 ليلة عرض لـ«بيت المسرح» في ليالي رمضان

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن فرق البيت الفني ستبدأ اعتبارًا من السبت المقبل، في تقديم 70 ليلة عرض مسرحي من خلال ليالي شهر رمضان الكريم، حيث يقدم بيت المسرح 6 عروض مسرحية على مدار الشهر الكريم، ابتداًء من مساء السبت، وحتى نهاية الشهر الكريم، ما بين محافظات القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وبورسعيد.

وأضاف مختار، أنه بالقاهرة تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة عروض مشروع «أحلام شتوية»، و ذلك أيام الأحد والخميس والجمعة، من كل أسبوع، بالإضافة لحفلات غنائية وعروض الأراجوز يوميًا بالفرقة، و ذلك في تمام التاسعة مساًء، ابتداء من الأحد 6 رمضان الموافق 18 أبريل.

وتابع أن، فرقة مسرح القاهرة للعرائس فتقدم عرضها الشهير «الليلة الكبيرة» ابتداء من 7 رمضان الموافق 19 أبريل الجاري، و حتى 2 من شهر مايو المقبل بساحة الهناجر بالأوبرا، وذلك ضمن فعاليات برنامج «هل هلالك» و الذي يطلقه قطاع الإنتاج الثقافي.

كما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال نتاج ورشة مواهب مصر بالفرقة، وتقدم عرض «عايزين سلام» و ذلك ابتداء من 5 رمضان الموافق 17 أبريل الجاري في تمام التاسعة مساء، و تقدم فرقة مسرح الغد عرض «صاحب مقام» ابتداء من 10 رمضان الموافق 22 أبريل الجاري، ولمدة 15 يوم على المسرح العائم الصغير بالمنيل بالتعاون مع فرقة مسرح الشباب، و ذلك في تمام التاسعة مساًء.

أما بمحافظة الإسكندرية، فتقدم فرقة مسرح الأسكندرية عرض «لسه فاكر» من إنتاج الفرقة، العرض كان ضمن عروض مبادرة « المؤلف مصري»، و يقدم العرض ابتداء من 10 رمضان الموافق 22 أبريل الجاري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح بيرم التونسي بالأسكندرية في تمام التاسعة مساًء.

و بمحافظة الإسماعيلية تقدم فرقة المسرح الحديث عرض «رحلة سعيدة» ابتداًء من 15 أبريل الجاري، و حتى 19 أبريل، لينتقل العرض بعدها إلى محافظة بورسعيد ابتداًء من 20 أبريل، و حتى 24 من أبريل، و ذلك ضمن خطة مشروع المواجهة والتجوال.