ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشهادات الصحية ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة بورسعيد تخصص نشاطهم فى تزوير شهادات صحية منسوب صدورها لجهات حكومية، مستغلين فى ذلك طبيعة عملهم كونهم المنوط بهم إصدار تلك الشهادات.

حيث قاموا بالإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الصحية التى تفيد خلوهم من الأمراض المعدية وكونهم لائقين صحياً لمزاولة الأعمال، وخاصةً فى مجال الأغذية، وإستخراج تلك الشهادات وعليها توقيعات مقلدة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب للجهة التى يعملون بها وذلك مقابل مبالغ مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.