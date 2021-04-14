زيمبابوي تدعو إلى رد إقليمي في مواجهة التمرد المسلح بموزمبيق

قال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا لأعضاء حزب "زانو-بي إف" الحاكم في العاصمة هراري، إنه قد يتعين على مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك) تقديم المساعدة لقمع التمرد الإسلامي في شمال شرق موزمبيق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منانجاجوا قوله في تصريحات بثتها الإذاعة الحكومية إن "الهجوم على واحد منا، هو هجوم علينا جميعًا في مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي، وبالتالي لا يمكننا الجلوس والسماح باستمرار أعمال التمرد دون رد إقليمي قوي".

وتعمل حكومة زيمبابوي حاليًا مع السلطات في موزمبيق لتحديد عدد مواطنيها الذين حوصروا خلال هجوم وقع الشهر الماضي على مدينة بالما في موزمبيق.