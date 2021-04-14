عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد توثيق صور الأقمار الصناعية والبيانات التي حصلت عليها وكالة «أسوشيتد برس» وللمرة الأولى التأثير الكامل لسياسات ترامب، الذي تخلى في وقت سابق عن معارضة الولايات المتحدة المستمرة ومنذ عقود لبناء المستوطنات وقدم خطة للشرق الأوسط كانت ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بهذه المستوطنات، وبما يتواجد في أعماق الضفة الغربية المحتلة.

واتسعت خطة إسرائيل لتعزيز الاستيطان بشكل ملحوظ خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ونجحت إسرائيل في بناء أكثر من 9000 وحدة استيطانية جديدة والتوغل في أعماق الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لتحقيق أجرته وكالة «أسوشيتد برس».

وعلى الرغم من إلغاء خطة ترامب، ومعارضة الرئيس الحالي والحزب الديمقراطي لفكرة الاستيطان، فإن إرث البناء الدائم سيجعل من الصعب إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل.

وتدعم إدارة الرئيس جو بايدن، حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء، الحل الذي لا يزال يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المخرج الوحيد للصراع المستمر منذ عقود، إلا أن هذه الإدارة لم تقدم حتى هذا اليوم أي طريقة حول الوسيلة التي تنوي اعتمادها للترويج لهذا الحل.

وفي وقت أدان فيه بايدن النشاط الاستيطاني، لم يُظهر المسؤولون الأمريكيون أي رغبة في التطرق إلى هذا الملف في ظل المشاكل الأكثر إلحاحًا التي يواجهونها، والتي تشمل جائحة كورونا والتوترات في العلاقات مع الصين ومحاولة إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران، وهي نقطة شائكة أخرى مع إسرائيل.

ومن المرجح أن تستمر إسرائيل في الاستيطان، في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو أحد منافسيه اليمينيين لتولي رئاسة الحكومة عقب الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل أسابيع ولم تكن نتائجها حاسمة، ما يجعل فكرة تبطيء عملية البناء غير موجودة.

وقالت الناشطة الفلسطينية والمتحدثة السابقة باسم الرئاسة الفلسطينية حنان عشراوي، إن إدارة ترامب هي «شريك في الجرائم الإسرائيلية إلى جانب نتنياهو». وأكدت أنه يتوجب على بايدن تجاوز الإدانات الفارغة التقليدية واتخاذ خطوات جادة، كي يحدث الفرق.

ووفقًا لحركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، قامت إسرائيل ببناء أكثر من 9.200 منزل جديد في الضفة الغربية خلال سنوات حكم ترامب. ما يشير إلى ارتفاع المتوسط السنوي بنسبة 28% تقريبًا عن مشاريع الاستيطان التي نفذت خلال عهد الرئيس باراك أوباما، وإدارته التي ضغطت على إسرائيل لكبح عمليات التوسع هذه.

وبحسب منظمة «السلام الآن» غير الحكومية، فإن 63% من المنازل التي تم بناؤها خلال العام الماضي كانت في مستوطنات نائية، من المحتمل أن يتم إخلاؤها بحال توقيع أي اتفاقية سلام، وأكثر من 10% من أعمال البناء التي حصلت في السنوات الأخيرة كانت في بؤر استيطانية معزولة وغير مرخصة رسميًا، ولكنها حازت على تشجيع الحكومة الإسرائيلية.

ووصفت المنظمة قبل أشهر، قرار موافقة لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية المحتلة بأنه «يوجه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع».

وقالت هاجيت عفران، باحثة في المنظمة إن «إسرائيل تبذل قصارى جهدها لضم الضفة الغربية والتعامل معها وكأنها جزء من إسرائيل دون ترك مجال لدولة فلسطينية».

وعلى عكس أسلافه، شجع نتنياهو البناء في مناطق نائية تقع في عمق الضفة الغربية المحتلة، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل للصراع القائم منذ عقود.