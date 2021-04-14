الإمارات تطلق مستكشف القمر راشد في 2022 بدلا من 2024

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي أن فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، تمكن من إنجاز 50% من عملية بناء النموذج الأولي للروبوت المستكشف "راشد"، وسوف يبدأ في إجراء الاختبارات لضمان جاهزية المعدات التي يحملها، خلال أشهر الصيف القادمة.



وأكد المركز، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن إنجاز المشروع يتم بخطى سريعة، وتقرر تقديم موعد إطلاق المستكشف ليصبح في عام 2022 بدلاً من عام 2024.



وقال عدنان الريس مدير برنامج المريخ 2117، إن المركز وقع اتفاقية مع شركة الإطلاق الفضائي التجاري اليابانية "آي سبيس"، التي ستتولى تقديم خدمات توصيل الحمولة والمعدات الخاصة بالمشروع الإماراتي الطموح لاستكشاف القمر، الذي يُعتبر الأول من نوعه في العالم العربي.



وأضاف: "نوظف خبراتنا لإنجاز المستكشف (راشد)، فهناك فريق هندسي وآخر لإدارة المشاريع وفريق علمي لدراسة الجوانب العلمية للمهمة، ويتكون العدد الإجمالي لأعضاء الفريق من 50 مهندسا، 40% منهم من النساء".