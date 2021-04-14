ضبط عاطلين لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على عاطلين لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " منطقة شرق الدلتا " يتضمن ضبط كل من مصطفی هاني منصور 21 عاما عاطل، ومقيم دائرة مركز أبوكبير بالشرقية ومحمد ممدوح نصرالله البرعي 30 عاما عاطل، ومقيم قرية " أبو عياد قصاصين القديمة " دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية أثناء تواجدهما بمدخل قرية " برقين " دائرة المركز وبحوزتهما ( " ٦٠ " طربة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي ٣٣٥ جنيها و٢ هاتف محمول).



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وقيد المحضر برقم ٧٧١٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.