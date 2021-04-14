ضبط عاطلين لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على عاطلين لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " منطقة شرق الدلتا " يتضمن ضبط كل من مصطفی هاني منصور 21 عاما عاطل، ومقيم دائرة مركز أبوكبير بالشرقية ومحمد ممدوح نصرالله البرعي 30 عاما عاطل، ومقيم قرية " أبو عياد قصاصين القديمة " دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية أثناء تواجدهما بمدخل قرية " برقين " دائرة المركز وبحوزتهما ( " ٦٠ " طربة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي ٣٣٥ جنيها و٢ هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وقيد المحضر برقم ٧٧١٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.