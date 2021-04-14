 وفد أمريكي يصل إلى تايوان بطلب من بايدن - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أبريل 2021 4:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

وفد أمريكي يصل إلى تايوان بطلب من بايدن

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 4:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 4:34 م

وصل وفد أمريكي يضم مسؤولين أمريكيين سابقين إقليم تايوان، اليوم الأربعاء، في أول زيارة لوفد أمريكي منذ تولي الرئيس جو بايدن مهام منصبه يناير الماضي.

وتأتي عملية وصول الوفد اتباعًا لتقليد تتُبعه الإدارات الأمريكية من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) منذ فترة طويلة حيث ترسل وفودًا رفيعة المستوى غير رسمية إلى تايوان كإشارة على الالتزام الأمريكي بدعم تايوان وديمقراطيتها.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأمريكي الرئيسة تساي إينج- وين غدًا الخميس إلى جانب لقاء مسئولين تايوانيين آخرين متخصصين في الأمن الوطني والشئون الخارجية والدفاع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك