الهند تسعى لتوفير كميات أكبر من لقاح سبوتنيك الروسي خلال الربع القادم من العام

قال الرئيس التنفيذي لمختبرات "دكتور ريدي" للمكونات الدوائية الفعالية (إيه.بي.أي) والخدمات، ديباك سابرا للصحفيين اليوم الأربعاء إن القدرة على توفير لقاح "سبوتيك في" في الهند يتعين أن تتكثف بشكل كبير في الربع القادم من العام ، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم .

.ومختبرات "دكتور ريدي" هي شركة أدوية هندية عالمية متعددة الجنسيات مقرها في مدينة حيدر آباد.

وأضاف أنه سيتم تصدير كمية أولية إلى الهند من روسيا ويتم توزيعها من قبل مختبرات "دكتور ريدي"، ويمكن أن تزيد الجرعات الإضافية بالتراضي.

وتصطف ست شركات في الهند لصنع لقاح "سبوتنيك في"، طبقا لما ذكره سابرا.

وتجري المختبرات محادثات مع الحكومة الهندية حول تحديد الأسعار.