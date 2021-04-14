ميركل تؤكد لعباس هاتفيا دعمها لإجراء الانتخابات الفلسطينية

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أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء، عن دعمها لإجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة الشهر المقبل.

وذكر بيان للرئاسة الفلسطينية أن ميركل أبلغت عباس أن ألمانيا ستجري اتصالاتها وجهودها من أجل عقد الإنتخابات الفلسطينية في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس الشرقية.

من جهته أكد عباس "أننا ماضون في إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".

وقال "طلبنا من أطراف الرباعية الدولية، ودول أخرى وألمانيا بذل الجهود للضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على عقد الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وفق الاتفاقيات الموقعة وما جرى من انتخابات فلسطينية فيها سابقا".

وحسب البيان أطلع عباس المستشارة الألمانية على آخر الاتصالات الجارية مع الإدارة الأمريكية، وأهمية مواصلة تطوير العلاقات معها على أساس القانون الدولي.

وقدم الرئيس الفلسطيني الشكر والتقدير على الدور الذي تلعبه مجموعة ميونخ في خلق أجواء ايجابية وبذل جهود من أجل تحقيق السلام، إلى جانب دور الرباعية الدولية الراعية للمفاوضات.

وشدد على أهمية ما تقدمه ألمانيا من دعم اقتصادي لبناء المؤسسات الفلسطينية، ودعم بنيته التحتية.