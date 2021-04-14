خبيرة تغذية: لست ضد جراحات السمنة إذا كانت الملجأ الوحيد لخفض الوزن

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن خفض الوزن ليس صعبًا على الإطلاق، خاصة بعد تحديد سبب الإصابة بمرض السمنة، ووضع برنامج لكل حالة بشكل مختلف، مشيرة إلى أن سبب الإصابة بمرض السمنة لدى الشباب تتمثل غالبًا في الشهية العالية.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «ست الستات» الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مرض السمنة لدى الشباب يسبب لهم الكثير من المشاكلات سواء الصحية أو الاجتماعية؛ مثل عدم القدرة على شراء ما يلائمه من الملابس، أو عدم اللياقة في القيام ببعض الأمور العادية لدى الشباب.

وذكرت أنها ليست ضد جراحات السمنة إذا كانت الملجأ الوحيد لخفض الوزن، ولكن قبل اللجوء إلى هذا الحل لا بد من البحث عن خفض الوزن من خلال الأنظمة الغذائية.

وأوضحت أنها أطلقت مباردة «أطفال بلا سمنة» لمنع تحول الأطفال إلى شباب يعانون من مرض السمنة، مشددة على ضرورة تناول الأطفال الخضروات، وإبعادهم عن الوجبات السريعة التي تحمل الكثير من السعرات الحرارية العالية.

وحذرت الأمهات من الضغط على أطفالهم بتناول المزيد من الطعام، قائلة: «الخصلة دي في كل الأمهات، كل يا حبيبي خلص طبقك، مش لازم نضغط على الطفل عشان ياكل، لأن ده يؤدي إلى إصابته بمرض السمنة».

وتابعت: «ربنا جميل وبيحب الجمال، والبحث عن الجمال لا يقتصر على المرأة فقط، وخفض الوزن مهم للظهور بشكل لائق اجتماعيا، خلاف أن خفض الوزن يؤدي إلى حالة صحية مستقرة».

https://www.youtube.com/watch?v=P6SI-6CQkSg

https://www.youtube.com/watch?v=P6SI-6CQkSg