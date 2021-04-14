الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 12 إصابات بينها حالة واحدة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 إصابات بكورونا حالة واحدة منها بعدوى محلية تم تسجيلها في مقاطعة "يونان" جنوب غربي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90447 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 11 رفعت إجمالي الحالات الوافدة إلى 5 آلاف و454 حالة غادر منها 5240 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 7 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85 ألفا و513 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 12 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 293 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11607 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 208 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1062 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 11 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11 ألفا و227 مريضا في هونج كونج، و48 مريضا في ماكاو، و1027 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.