 تايوان تخفف قيود الحجر الصحي لأطقم الطائرات اعتبارا من غد - بوابة الشروق
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تايوان تخفف قيود الحجر الصحي لأطقم الطائرات اعتبارا من غد

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 11:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 11:16 ص

يختصر مركز قيادة مكافحة الأوبئة المركزي إعتبارا من غد الخميس، فترة الحجر الصحي لأفراد طواقم طائرات الخطوط الجوية التايوانية في الرحلات الطويلة إلى 3 أيام، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لمراكز مكافحة الأمراض في تايوان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن البيان أن أطقم الرحلات الجوية التي تعود في نفس يوم الطيران دون دخول البلدان التي تحذر الحكومة من السفر غير الضروري إليها تكون مطالبة فقط برعاية صحية ذاتية لمدة 14 يوما دون الخضوع للحجر الصحي.

ولا تحتاج أطقم الطيران للخضوع للحجر الصحي بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية من لقاح مضاد لكورونا.

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