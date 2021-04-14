السويد توقف خطط التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون مؤقتا

أعلنت السويد، اليوم الأربعاء، أنها ستوقف مؤقتًا خططها لبدء التطعيم باستخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية نادرة عقب تلقيه.

وذكرت وكالة الصحة السويدية، في بيان اليوم نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية، أنها لن تبدأ التطعيم باللقاح وستنتظر نتائج المراجعة التي تجريها وكالة الأدوية الأوروبية، ولم يتم استخدام اللقاح حتى الآن في السويد.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في وقت سابق اليوم إنها ستقدم توصيتها بشأن مأمونية لقاح "جونسون آند جونسون" الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء تحقيق بشأنه.

وكانت وكالات الصحة الفيدرالية الأمريكية قد أوصت بتعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" بعد أن أصيب ستة أشخاص تلقوه باضطراب نادر يتعلق بجلطات دموية. وعلى إثر ذلك قالت شركة "جونسون آند جونسون" إنها ستؤجل طرح اللقاح في أوروبا، بحسب الصحيفة.