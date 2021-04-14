لقضاء اللبناني يقرر الحجز على ممتلكات النقيب السابق للصرافين



أصدر القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، قرارا بالحجز على ممتلكات النقيب السابق للصرافين محمود حلاوي بسبب مخالفات .



وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور هو من أصدر القرار.



وأضافت أن ذلك جاء على خلفية مخالفات لقانون الصيرفة وعمليات مضاربة أدت الى التلاعب بسعر العملة الوطنية.



وشهد لبنان احتجاجات شعبية الشهر الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية.



وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان أقل من 50 دولارا أمريكيا.