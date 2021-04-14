إقالة وزير الصحة الروماني بعد خلاف بشأن التعامل مع الجائحة

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أقيل وزير الصحة الروماني فلاد فويكوليسكو اليوم الأربعاء وسط خلاف بشأن المسار الصحيح الذي يجب اتخاذه وسط الجائحة.

وتسبب خلاف في انقسام الحكومة الائتلافية القائمة منذ ديسمبر بشأن التعامل مع فيروس كورونا.

وتم إلقاء اللوم على فويكوليسكو في العديد من إخفاقات نظام الرعاية الصحية في البلاد، برغم وجود مشاكل قبل توليه منصبه بفترة طويلة.

ودعا رئيس الوزراء فلورين سيتو، المنتمي للحزب الوطني الليبرالي، إلى إقالة الوزير الذي ينتمي إلى حزب "يو إس آر- بلس" الليبرالي الأخضر.

ولبى الرئيس كلاوس يوهانيس، غير المنتمي لأحزاب، الطلب.

وفي وقت لاحق، أكد نائب رئيس الوزراء دان بارنا، وهو أيضا عضو في "يو إس آر- بلس"، دعمه لرئيس الحكومة.

وجاء الخلاف بين سيتو وفويكوليسكو بسبب مرسوم بإعادة تحديد مناطق الخطر بناء على معدل الإصابة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وبحسب ما ورد أصدر فويكوليسكو اللائحة، التي يترتب عليها تشديد الإجراءات الاحترازية، دون موافقة سيتو.