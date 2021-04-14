اليونان تعلق آمالها في إنعاش السياحة على تحسن الطقس والفحوص الذاتية للكشف عن كورونا



تعتمد الحكومة اليونانية على الفحوص الذاتية للكشف الإصابة بفيروس كورونا وعلى تحسن الطقس في الربيع لإنعاش صناعة السياحة بها بعد فترة طويلة من القيود بسبب الوباء.



وتعني درجات الحرارة الأكثر دفئا، على سبيل المثال، أن تتمكن المطاعم من إعادة فتح مساحاتها المفتوحة في الأماكن المكشوفة، والتي يسهل تشغيلها وسط قيود فيروس كورونا. وذكرت وسائل الإعلام اليونانية اليوم الأربعاء أن هذا قد يحدث في وقت قريب قد يكون في الأسبوع الأخير من شهر أبريل.



كما تخطط الحكومة للسماح باحتفالات عيد الفصح العادية، وفقا للتقارير. وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بعيد الفصح بعد عدة أسابيع من الكنيسة الكاثوليكية، ويحل عيد الفصح بالنسبة للكنيسة لأرثوذكسية هذا العام في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر مايو.



ومع بعض الاستثناءات القليلة، تم حظر السفر الداخلي في اليونان لمنع الأشخاص من نقل عدوى الفيروس من المدن المتضررة بشدة مثل أثينا وسالونيكا إلى المناطق الريفية.



ومع ذلك، فبعد إجراء فحص ذاتي لفيروس كورونا، قد يُسمح للمواطنين بزيارة القرى التي اعتادوا على زيارتها في عيد الفصح لقضاء العطلة.



وسيتم الاطلاع على نتائج الفحوص السلبية في محطات الرسوم.



وقال خبير الكيمياء نيكولاوس ثوميديس لمحطة سكاي اليوم الأربعاء إن فحوص مياه الصرف الصحي أظهرت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذ في الانخفاض، مضيفا أنه متفائل بأن الأرقام ستستمر في الانخفاض في الأسابيع المقبلة.



وسجلت هيئة الصحة الوطنية 4033 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة حتى وقت متأخر من أمس الثلاثاء.



وتعتقد الحكومة أن معظم الناس يصابون أثناء التجمعات في الأماكن المغلقة دون الالتزام بإجراءات الحماية، وبالتالي فهي تتطلع إلى تخفيف القيود المفروضة على التجمعات في الأماكن المكشوفة.



ومن المتوقع صدور قرار يوم الجمعة.