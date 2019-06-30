تقرير: روسيا تدرس وضع حد أقصى لأسعار الدواجن والبيض

ذكرت تقارير صحفية، أن الحكومة الروسية تدرس وضع حد أقصى لأسعار التجزئة للحوم الدواجن والبيض للحد من ارتفاع هذه الأسعار.

ونقلت صحيفة كوميرسانت الروسية، عن تسجيل حصلت عليه لنائبة وزير الزراعة الروسي أوكسانا لوتي القول خلال اجتماع أمس مع مجموعة عمل لمراجعة الموقف بالنسبة للسلع الأساسية، القول إنه يمكن وضع حد أقصى للأسعار.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن سعر لحوم الدواجن والبيض في روسيا ارتفع بأكثر من 10% خلال الشهرين الماضيين.

وتشهد روسيا خلال الشهور الأخيرة بالفعل ارتفاعات مطردة في أسعار أغلب السلع الأساسية مما دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات مثل فرض رسوم على تصدير القمح والعديد من منتجات الحبوب، والتفكير في وضع قيود على تصدير البنزين.